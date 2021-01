Klíč ke zvládnutí koronavirové pandemie? Britská epidemioložka má jasno

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Nyní je již dobře známo, že zhruba jeden ze tří lidí nakažených virem SARS-CoV-2 nikdy nevykáže žádné symptomy onemocnění covid-19, připomíná v komentáři pro server The Guardian epidemioložka Susan Hopkinsová. Hlavní lékařská poradkyně britského veřejného zdravotního systému NHS pro testování a trasování osob, které přišly do kontaktu s novým koronavirem, dodává, že bezpříznakovost rozhodně neznamená, že by taková osoba nebyla infekční.