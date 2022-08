Klíčová role dronů ve válce. Ukrajinci s nimi plánují velkou protiofenzivu

Člen ukrajinských speciálních operačních sil má oči přilepené k monitoru a obsluhuje dron letící nad ruskými pozicemi. Pak spatří obrněné vozidlo skryté v zákopech. „Střílejte, až budete připraveni,“ zní ve vysílačce. Ruské linie jsou jen 3 kilometry daleko a tento voják navíc musí skrývat svou identitu. Říká si Maverick podle hlavní postavy z filmu Top Gun. Úkolem Mavericka a jeho týmu je identifikace potenciálních cílů a předání jejich souřadnic. O zbytek se postará dělostřelectvo.

„Toto je válka dělostřelectva, vyspělých zbraní a mysli. Vojáci jsou stále důležití, ale úspěch většinou závisí na raketách, dělech a leteckých úderech,“ říká pro britský server BBC generálmajor ukrajinské armády Dmytro Marchenko. Ten na jaře pomohl při úspěšné organizaci obrany jihu města Mykolajiv proti ruskému útoku. „Není to jako druhá světová válka, kdy jedna velká armáda napadala druhou,“ upozorňuje.

Na tuto taktiku se ruská ofenzíva spoléhala na jihu a východě Ukrajiny. Nelítostné salvy dělostřelectva okupantů ničily vše, co jim stálo v cestě. Nešlo jen o vojenské pozice, ale také obydlené oblasti.

Podle ukrajinských úřadů Rusové na jih posílají dalších 30 taktických praporů, což znamená asi 22 000 vojáků. Připravují se na protiofenzivu, o které Ukrajinci již po delší dobu mluví. Obavy v řadách okupantů vzbuzují nově přivezené raketové systémy HIMARS a M270 z USA. Umožňují obráncům zasahovat ještě vzdálenější cíle než dřív. Ukrajinci však upozorňují, že tyto systémy se budou hodit spíše na likvidaci protivzdušných systémů, muničních skladů a zásobovacích tras nepřítele.

Marchenko upozorňuje na potřebu prorazit ruskou statickou defenzivní strategii. „Musíme mít třikrát více vojenské síly, zbraní a děl. Bohužel, nyní takovou výhodu nemáme. Proto musíme postupovat nestandardně. Chceme je vytáhnout z jejich statických pozic a vyrovnat tak síly,“ míní důstojník ukrajinské armády.

Jedna ze zmíněných nestandardních taktik zahrnuje úzkou spolupráci dělostřelectva se skupinami vzdušného průzkumu. To by podle Marchenka mohlo pomoci rozdělit ruské síly na menší skupiny, které následně obránci obklíčí bez větších ztrát. V případě otevřené ozbrojené konfrontace by ztráty byly daleko vyšší. „Překročili jsme řeku Inhulec a nyní se snažíme rozprostřít síly a zásobit je vybavením. Poté chceme rozdělit ruské síly na dvě skupiny, Kachovku a Cherson,“ pokračuje. Klíčovou fází ukrajinské strategie je rozdvojení zásobovacích tras na jihu.

„V Chersonské oblasti jsme za poslední dva týdny zlikvidovali více než 20 muničních skladů. Vedle nich jsme odstřelili několik strategicky důležitých mostů a zneškodnili mnoho velitelských a kontrolních center okupačních sil,“ vypočítává Marchenko.

Mosty přes Dněpr byly průběžně několikrát zasaženy v okolí Chersonu a Nové Kachovky již od července. Nedávné exploze na letecké základně a muničním skladu na Krymu vypadají jako část stejného plánu, ačkoli se k útokům ukrajinská armáda nepřihlásila.

Identifikace podobných cílů a řízení dělostřeleckých útoků je nebezpečná práce. Maverick a jeho spolubojovníci pozorně monitorují ruská vozidla, u nichž věří, že by mohly poškodit ukrajinské komunikační signály.

Piloti dronů popsali, že se nejblíže s létajícím strojem dostali k cíli na 15 metrů. Až poté ruské jednotky odpověděly. Následně děsivý hvizd nepřítelova granátu pošle všechny zpět do bezpečí hangáru.