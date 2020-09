Klimatičtí aktivisté se přilepili k ulici u britského parlamentu

Aktivisté tento týden v Londýně protestují kvůli údajné nečinnosti vlády vůči hrozbě klimatické změny způsobené globálním oteplováním. Tvrdí, že musí jít do akce, aby politiky přiměli brát naléhavost problémů životního prostředí vážně. Policie dnes podle Reuters několik osob zadržela.

Two protestors being chainsawed out of the most beautiful tree-trunk lock-on we’ve ever seen.



We’re outside @DefraGovUK who are actively investing in companies destroying the ecosystems that protect us.



Support the @CEEbill_NOW to #StopTheHarm pic.twitter.com/mkwF8fp4ro