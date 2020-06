Komik zesměšňuje Putina. Rusové si za koronavirové krize pomáhají černým humorem

Zaznívá však reptání na příliš přísná pravidla, která mají omezit šíření nákazy, a na vládní podporu pro podniky, kterou kritici považují za nedostatečnou. Informuje o tom agentura Reuters.

V jedné scénce televizní komik Maxim Galkin parodoval rozhovor mezi prezidentem Vladimirem Putinem a moskevským starostou Sergejem Sobjaninem o fiktivním vládním nařízení zavádějícím "harmonogram dýchání čerstvého vzduchu", jakmile se zmírní příkaz zůstávat doma. Přísně tvářící se Putin ve scénce nejprve upozorňuje, že "čerstvý" je v Moskvě nesmysl, a tak "vzduch" je zbytečný. Zbývá tedy "rozvrh dýchání".

zdroj: YouTube

"To nezní demokraticky - jako bychom chtěli ovládat, kdo může a kdo nemůže dýchat," říká Putin. A v narážce na zákroky proti svým politickým odpůrcům pokračuje: "Je pravda, že jsme někdy omezili přísun kyslíku některým lidem, ale ne masám - alespoň prozatím. Pojďme tedy přidat ještě jedno slovo a nazvat to časový rozvrh svobodného dýchání."

Další, naprosto explicitní balada komika Semjona Slepakova se těší na konec protikoronavirových restrikcí, aby se lidé mohli vrátit zpět ke svému starému životu, i když to může být bezútěšné a hrozné. "Mohou nás připravit o naše práva, poslat naše dřevo do Číny a zvýšit věk pro odchod do penze na 72 let," zpívá s těžkým sarkasmem.

Několik vtipů na režim se zrodilo z toho, že úřady požadovaly od podnikatelů, aby po celou dobu "volna od práce", vyhlášeného Putinem jako opatření proti nákaze, vypláceli zaměstnancům platy, přestože mnoho z nich si stěžovalo na příliš malou pomoc od vlády.

"Putin vstoupí do baru a objedná každému pivo - a pak řekne, že to je na účet podniku'," praví jeden populární vtip.

Další fórek v narážce na globální oživování divoké přírody pod vlivem menší ekonomické výroby kvůli koronaviru praví, že na hluboce tradičním ruském venkově jsou jedinou novou formou života vracející se pracovníci, kteří přišli o práci ve městech. "Životní prostředí se díky karanténě stalo mnohem čistším, a tak ruské vesnice zaznamenávají návrat barmanů, marketingových specialistů a trenérů osobního růstu."