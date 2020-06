Konec spolupráce s WHO? USA dosud neposlaly oficiální oznámení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Světová zdravotnická organizace (WHO) zatím nedostala od Spojených států oficiální oznámení o tom, že s ní ukončují spolupráci. Dnes to podle agentury DPA při videokonferenci se zástupci Rady Evropy řekl generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.