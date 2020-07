Konflikt na hranici Ázerbájdžánu a Arménie pokračuje, státy se navzájem obviňují

Ázerbájdžánský prezident Ilchan Alijev dnes řekl, že Arménie v neděli provedla další vojenskou provokaci, a to na hranici v oblasti Tavuš. "A dnes tam napjatá situace pokračuje. Veškerou odpovědnost nese vojenské a politické vedení Arménie," prohlásil podle agentury TASS.

V této souvislosti rovněž zdůraznil, že se "Ázerbájdžán nikdy nesmíří s okupací svého území a udělá vše pro obnovení své územní celistvosti". Zároveň pohrozil, že se Ázerbájdžánci stáhnou z jednání s Jerevanem a vrátí se ke zbraním.

Armed Forces of #Armenia is using tanks and mortars to shell Azerbaijani positions and nearby villages of #Tovuz district.



𝗡𝗼𝘁𝗲: Armed Forces of #Azerbaijan has already reported 3 losses and 4 wounded.



