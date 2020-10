Konflikt v Karabachu graduje, na tamní metropoli Stěpanakert dopadají rakety

Baku oznámilo, že se pod palbu arménských sil ocitla ázerbájdžánská města, píší zahraniční agentury.

Ve Stěpanakertu se v 9:30 ráno místního času (7:30 SELČ) rozezněly výstražné sirény, které následovalo několik výbuchů. Karabašské ministerstvo zahraničí za jejich původce označilo rakety "ozbrojených sil Ázerbájdžánu".

ICYMI Here's our report on the continuing shelling of Stepanakert, Nagorno Karabakh that ran on @bbcnews at Ten last night. pic.twitter.com/ZAtE13ew5y

Město se v uplynulých dnech ocitlo pod palbou hned několikrát, ostřelování tamní obyvatele donutilo uchýlit se do sklepů či krytů. V noci ze soboty na dnešek se metropole ocitla bez elektřiny.

#UPDATES New strikes followed by explosions rock Stepanakert

An @AFP team on the ground reports several explosions as Azerbaijani authorities say they took "retaliatory measures" after rocket fire by Armenian separatists from Stepanakert pic.twitter.com/uUur7T63uH