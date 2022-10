Konzervativci kritizují premiérku Trussovou, osud reforem je nejasný

Premiérka Liz Trussová za něj sklízí kritiku nejen od některých odborníků a opozice, ale i z řad vlastních poslanců, jejichž skupiny podle britských médií vážně zvažují zasadit se o její odvolání.

Sky News a list The Sun dnes informovaly, že v nejvyšších patrech britské vlády se vážně debatuje o zrušení ekonomických plánů Trussové, které mimo jiné počítají se snížením daně z příjmu firem či rozvolnění daně z nákupu nemovitostí.

Zpráva měla bezprostřední dopad na finanční trhy; libra stoupla vůči dolaru a obchodovala se za téměř 1,13 USD.

Vládní mluvčí nicméně uvedl, že pozice vlády se nezměnila a ministr financí Kwarteng dnes na okraj zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) ve Washingtonu řekl novinářům, že jeho absolutní prioritou je růst ekonomiky a prosazení plánu, který britská média nazývají "minirozpočtem". Ministr však přímo neodpověděl na otázku, zda hodlá plán prosadit v plné šíři. "Naše pozice se nezměnila," reagoval Kwarteng.

Trussová i Kwarteng jsou pod stále silnějším tlakem skupin konzervativních poslanců, kteří se dožadují zásadních změn či úplného zrušení minirozpočtu. Takový krok by ale představoval faktické přiznání porážky; zrušení plánů exministra financí Rishiho Sunaka na zvýšení daně z příjmů firem totiž Trussová slibovala už ve své kampani před vnitrostranickými volbami v létě.

List The Times napsal, že "výkon Trussové na setkání s vládními poslanci byl katastrofální". Timesy dále citovaly jednoho z přítomných na jednání se slovy, že atmosféra pro Trussovou byla dnes ráno "smrtící".

Ministr zahraničí James Cleverly na situaci reagoval prohlášením, že pokus o výměnu současného vedení vlády by byl "katastrofálně špatným rozhodnutím politicky i ekonomicky".

Kwarteng dnes také před novináři popřel, že by za měsíc už neměl být ministrem. "Na 100 procent tady budu. Nikam jít nehodlám," řekl. Ve vládních kruzích se podle deníku The Guardian nicméně spekuluje, že by změny v rozpočtových plánech mohly být takového rozsahu, že by pro Kwartenga nebylo možné dále setrvat ve funkci.

Zda vláda svůj minirozpočet skutečně zavede či nikoliv není jasné. "Budeme muset prostě počkat a vidět," uvedl politický komentátor Sky News Sam Coates. Kwarteng se z jednání MMF ve Washingtonu vrátí v pátek a vládní zdroje deníku The Guardian naznačily, že do té doby nelze čekat žádné zásadní oznámení.