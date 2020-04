Koronavirus: Británii čekají ještě nejméně tři týdny karantény, píšou média

Opozice volá po zveřejnění strategie pro uvolňování karanténního režimu, tu ale podle zdrojů deníku The Guardian vláda zatím nemá.

Epidemie nemoci covid-19 aktuálně podle vládních činitelů začíná v Británii vrcholit. Podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka se křivka znázorňující vývoj počtu nakažených a mrtvých "zplošťuje", což ovšem neznamená, že by bylo v tuto chvíli na místě zmírňovat preventivní opatření.

"Kdybychom teď jednoduše uvolnili veškerá opatření, pak by virus znovu začal řádit a to nemůžeme dopustit," citovala Hancocka agentura Reuters. V Británii se už nákaza koronavirem SARS-CoV-2 prokázala u skoro 100.000 lidí a po hospitalizaci zemřelo skoro 13.000 infikovaných. Skutečný počet obětí covid-19 je zřejmě výrazně vyšší, neboť provozovatelé pečovatelských zařízení pro seniory hlásí úmrtí stovek klientů.

O dalším postupu se dnes má dočasný šéf vlády Raab radit s hlavním poradcem kabinetu pro vědecké otázky a odpoledne pak se členy krizového štábu COBRA. Očekává se, že po tomto jednání oznámí rozhodnutí prodloužit platnost celostátní karantény o další tři týdny.

Zda už bude po prvním květnovém víkendu vládu opět vést premiér Johnson, který se na venkovském sídle Chequers zotavuje z nemoci covid-19, není zatím jasné. Termín 7. května zároveň nemusí znamenat počátek uvolňování krizového režimu. Vláda ujišťuje, že rozhodnutí budou nadále vycházet z doporučení vědců.

Omezení pohybu mají obyvatelé Británie nařízeno od 23. března, kdy ministerstvo zdravotnictví hlásilo na 11.000 potvrzených případů nákazy koronavirem a 335 obětí. Deník Financial Times (FT) na základě vlastní analýzy tento týden uvedl, že veřejnost se pravidlům z větší části přizpůsobila. Dostupná data prý ukazují, že na konci druhého týdne karantény byla návštěvnost obchodů o 78 procent nižší než ve stejný čas v loňském roce, zatímco využívání hromadné dopravy postupně kleslo skoro na čtvrtinovou úroveň. Během velikonočního víkendu ovšem pohyb lidí na veřejnosti stoupl, uvádí FT.

Jeden z vládních expertů dnes varoval, že jistá míra omezení bude pravděpodobně nutná až do momentu, kdy bude dostupná vakcína proti koronaviru. "Nebude to návrat k normálu. (...) Jestliže opatření příliš povolíme, bude následovat vzestup šíření. Pokud chceme znovu otevřít školy, nechat lidi vrátit se k práci, pak musíme šíření brzdit jiným způsobem," řekl Neil Ferguson působící na Královské univerzitě v Londýně.

Profesor matematické biologie by přivítal, kdyby vláda urychlila práce na plánu obnovování běžného života v zemi. Po zveřejnění strategie volá opoziční Labouristická strana, jejíž nový lídr Keir Starmer ve středu v tomto směru zaslal dopis ministru Raabovi. Mapu pro cestu krize ale zatím vláda nepřipravila.

I urge the government to publish their exit strategy.



Millions of people are playing their part. In return, the government needs to be open and transparent with the public about how it believes the lockdown will ease and eventually end.



My letter to @DominicRaab: pic.twitter.com/u6PLQK5m4w