Koronavirus sužuje Británii. NHS vyzývá zdravotníky v důchodu, aby přišli na pomoc

Zapojení pracovníků, kteří již mají své kariéry za sebou, bylo jedním z možných kroků uvedených v akčním plánu britské vlády zveřejněném na začátku měsíce. Tehdy měla Británie pouze několik desítek potvrzených případů nákazy novým koronavirem. Dnes je jich v zemi více než 3000, přičemž 144 nakažených už zemřelo a sílí obavy z vyčerpání kapacit NHS.

‘You can come and join our fight. You can come and join our team…#YourNHSNeedsYou’ — @CNOEngland Ruth May calls on former nurses and midwives to return to the NHS to help us support the fight against #coronavirus. pic.twitter.com/c2Y8qJCLVP