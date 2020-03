Koronavirus v Británii: Některé nemocnice jsou na hraně, nepracuje čtvrtina lékařů

Podle Andrewa Goddarda je nyní situace složitá zejména v Londýně, s nedostatkem lékařů ale začínají bojovat i v Birminghamu a dalších anglických městech. "Některé nemocnice jsou skutečně na hraně. V Londýně je to teď velmi, velmi obtížné a nesmí se to podceňovat," uvedl Goddard pro list The Independent.

O víkendu začalo v Británii rozsáhlé testování zdravotníků na nemoc COVID-19, zatím ale není jasné, zda výsledky budou znamenat pro zdravotní systém spíše úlevu nebo další problémy.

zdroj: YouTube

Spousta lékařů a sester je totiž nyní v domácí izolaci kvůli tomu, že infekci koronavirem nebo její příznaky měl někdo z rodiny či blízkých, a sami tedy možná nemocní nejsou. Naproti tomu se nejspíš nákaza testováním prokáže u řady zdravotníků, kteří nyní normálně pracují a nemají žádné příznaky onemocnění.

Už o víkendu oznámilo britské Královské sdružení ošetřovatelů (RCN), že kvůli prokázané infekci nebo karanténě nyní v zemi nechodí do práce pětina zdravotních sester.

V Británii se zatím nákaza virem SARS-CoV-2 prokázala u více než 22.000 lidí, 1408 z nich zemřelo.