Koronavirus v Rusku se stále šíří, počet nakažených přesáhl 400 tisíc

Přírůstek nově nakažených se v Rusku postupně opět zvyšuje už čtvrtý den po sobě a od 23. května je jich poprvé znovu více než devět tisíc. V nejrozsáhlejší zemi světa se 146 miliony obyvatel testy od začátku vypuknutí epidemie prokázaly koronavirus SARS-CoV-2 už u 405.843 lidí, informuje list The Moscow Times.

Naopak druhý den od smutného rekordu se snížil počet úmrtí pacientů s covidem-19. Během čtvrtka skonalo v Rusku 232 nakažených, což je doposud nejvíc za jeden den. V pátek bylo zemřelých 174 a dnes jich krizový štáb za sobotu oznámil 138.

Celkem Rusko oficiálně eviduje 4693 úmrtí spojených s koronavirem, což je méně, než uvádějí některé země s nižším celkovým počtem nakažených. Kritici poukazují na to, že Moskva do bilance započítává pouze úmrtí, u nichž byl koronavirus hlavní příčinou, zatímco jiné státy zahrnují do čísel všechny zesnulé s pozitivním testem.

Za sobotu v Rusku přibylo 4414 pacientů vyléčených z covidu-19. Celkem je tam tak uzdravených 171.883.