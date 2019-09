Kosovo bude do konce roku uznávat méně než polovina států OSN, tvrdí srbský ministr

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet zemí, které stáhnou nebo zmrazí uznání Kosova, se do konce roku rozroste. V New Yorku to podle srbské veřejnoprávní televize RTS řekl srbský ministr zahraničí Ivica Dačić. Předpověděl přitom, že počet států uznávajících jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova klesne pod polovinu členů OSN.