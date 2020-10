Kreml chce pokračovat v jednání s USA o odzbrojovací dohodě

Šéf Kremlu Vladimir Putin minulý týden navrhl Spojeným státům alespoň o rok bez jakýchkoliv podmínek dohodu prodloužit. Washington však takový návrh bez závazku ke zmrazení počtu jaderných hlavic označil za nepřijatelný.

"Doufáme, že kontakty s americkou stranou budou v každém případě pokračovat," nechal se dnes slyšet Peskov. Podle něj by prodloužení smlouvy umožnilo získat čas na další rozhovory ohledně kontroly zbraní.

"V současné době je (dohoda) základním a stěžejním kamenem celosvětové stability a strategické bezpečnosti," uvedl podle agentury TASS mluvčí Kremlu. Neprodloužení smlouvy by podle něj mělo "velmi zhoubné" důsledky.

USA s Ruskem podepsaly v roce 2010 na Pražském hradě smlouvu označovanou jako nový START nebo START 3, která omezuje počty strategických jaderných zbraní. Platnost dohody vyprší příští rok v únoru.

Smlouva může být prodloužena o pět let, pokud se na tom státy dohodnou. Pokud by zanikla, padla by i veškerá omezení na jaderné hlavice a jejich nosiče, což by mohlo podle agentury Reuters přispět k závodům ve zbrojení a k růstu napětí mezi Moskvou a Washingtonem.