Kreml je znepokojen zprávami médií o chystaném kyberútoku USA

— Autor: ČTK

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes označil zprávy listu The New York Times (NYT) o údajných připravovaných kybernetických útocích USA vůči Rusku za znepokojivé s tím, že by se jednalo o zločin.