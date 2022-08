Kreml: Provozu plynovodu Nord Stream 1 brání pouze západní sankce

— Autor: ČTK

Provozu plynovodu Nord Stream 1, který je hlavní trasou ruského plynu do Evropy, brání pouze západní sankce a s nimi spojené technologické problémy. Dnes to podle agentury Reuters řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Ruský plynárenský gigant Gazprom dříve oznámil, že přeruší dodávky tímto plynovodem od středy na tři dny. Zdůvodnil to nutnými údržbovými pracemi.