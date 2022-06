Kaliningradská oblast, vklíněná mezi Polsko a Litvu, dostává dodávky zboží z Ruska po železnici přes litevské území, také plyn do tohoto regionu teče plynovodem přes Litvu. Alternativní zásobovací trasa vede po moři.

"Toto rozhodnutí je skutečně bezprecedentní. Je to porušení všeho a všech (dohod). Chápeme, že to souvisí s příslušným rozhodnutím EU rozšířit platnost sankcí na dopravu. To také pokládáme za nezákonné," řekl mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury TASS.

Litevský ministr zahraniční Gabrielius Landsbergis dnes před jednáním se svými protějšky z EU podle listu Kommersant v Lucembursku uvedl, že zákaz přepravy zboží ze sankčního seznamu přijaly litevské úřady už v pátek "po konzultacích s Evropskou komisí a pod jejím vedením". Toto omezení podle gubernátora Kaliningradské oblasti Antona Alichanova postihlo až polovinu sortimentu nákladů, přepravovaných do Kaliningradu po železnici přes Litvu z jiných regionů Ruska.

V únoru Litva uzavřela svůj vzdušný prostor pro lety mezi Kaliningradskou oblastí a Ruskem, letouny tak musejí absolvovat delší trasu nad Baltským mořem.