Kreml uvítal Bidenův návrh prodloužit smlouvu z Prahy o pět let

"Můžeme jedině uvítat politickou vůli prodloužit tento dokument," řekl novinářům mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov podle agentury AFP. Nicméně dodal, že "vše záleží na detailech tohoto návrhu" a na tyto podrobnosti Moskva čeká.

Rusko dlouho navrhovalo prodloužit smlouvu bez jakýchkoliv předběžných podmínek či změn, ale vláda předchozího prezidenta Donalda Trumpa se zahájením jednání čekala až do loňského roku a předložila řadu požadavků. Oběma stranám se nakonec nepodařilo se domluvit, připomněla AP.

"Prezident (Biden) dlouho jasně říkal, že dohoda Nový START je v zájmu národní bezpečnosti Spojených států. A toto prodloužení má ještě větší smysl v době, kdy jsou vztahy s Ruskem tak nepřátelské, jaké jsou nyní," řekla ve čtvrtek mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.

Antony Blinken, jehož Biden nominoval do funkce šéfa diplomacie, v úterý informoval Kongres, že Bidenova administrativa hodlá usilovat o pětileté prodloužení smlouvy. Kreml oznámil, že takové prodloužení uvítá.

O prodloužení klíčového dokumentu, i když méně než o pět let, usilovala v posledních měsících i předchozí administrativa Donalda Trumpa. Nepodařilo se jí to kromě jiného kvůli tomu, že americký zmocněnec pro jadernou problematiku strávil měsíce přesvědčováním Číny, aby se k dohodě připojila. O možnosti zahrnout do prodloužené dohody Čínu se zmínil i generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

Blinken sice prosazuje pětileté prodloužení, ale podle tisku s ním všichni nesouhlasí. Victoria Nulandová, již chce Biden jmenovat na třetí nejvyšší post na ministerstvu zahraničí, loni uvedla, že by USA měly usilovat jen o jedno nebo dvouleté prodloužení, aby si uchovaly páky pro jednání s Ruskem například o jeho investicích do jaderných zbraní krátkého a středního doletu a do nových konvenčních zbraní.