Krutost a paranoia. Na turecký režim se valí tvrdá kritika z USA

Falešné naděje

Mezi osvobozenými byl i jeden z předních tureckých občanských aktivistů Osman Kavala, poukazuje editorial. Dodává, že jásot tureckých potlačovaných liberálů byl jen krátkodobý, protože Kavala věznici nikdy neopustil a místo toho proti němu byla vznesena nová nafouknutá obvinění.

"Ve středu se ukázalo, kdo je za tento zvrat zodpovědný," pokračuje washingtonský deník. Upozorňuje, že Erdoğan si veřejně stěžoval na "machinace", které k propuštění Kavaly vedly a následně došlo k zahájení vyšetřování soudce, který jej osvobodil.

Americký server představuje muže, z něhož má turecký vládce pevné ruky obavy a který proti němu údajně osnoval převrat. Kavala je třiašedesátiletý kulturní filantrop, jehož nadace Anadolu Kultur podporuje iniciativy jako lidskoprávní filmový festival, umělecké výstavy a divadla. Je také jedním z organizátorů turecké pobočky Open Society Foundation podporované miliardářem Georgem Sorosem, který je středobodem bezpočtu konspiračních teorií evropské i americké krajní pravice, podotýká editorial.

Při zatčení v roce 2017 byl Kavala jedním z desítek tisíc Turků, které postihl vládní zátah po nezdařeném puči proti Erdoğanovi v roce 2016, uvádí prestižní deník. Nastiňuje, že Kavala a další lidé byli obviněni také z údajného organizování masových protestů v roce 2013 v istanbulském parku Gezi, ačkoliv pro to neexistují žádné důkazy.

Loni v prosinci Evropský soud pro lidská práva dospěl k závěru, že není žádný důvod pro další zadržování Kavaly a jeho spoluobviněných a nařídil jejich propuštění, konstatuje renomovaný server. Dodává, že pro Turecko jsou verdikty soudu formálně závazné a Erdoğan se ocitl pod tlakem vlivných evropských politiků, včetně německé kancléřky Angely Merkelová a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby filantropa propustil.

Úterní osvobození obviněných nejprve vypadalo jako ústupek tureckého režimu ve chvíli, kdy Ankara usiluje o západní pomoc v krizi v sousední Sýrii, uvádí washingtonský deník. Doplňuje, že jen o pár hodin později ale Kavala čelil novým obviněním.

Úkol pro evropské politiky

"Nový případ je ještě chatrnější než ten první," deklaruje Washington Post. Vysvětluje, že podle prokurátorů byl Kavala součástí údajného týmu CIA, který v roce 2016 dohlížel pod vedením amerického univerzitního profesora Henriho Barkeye na plánování převratu.

V době, kdy turecká armáda zahájila neúspěšný pokus o převrat, Barkey vedl akademický seminář na ostrově nedaleko Istanbulu, rekapituluje editorial. Tvrzení, že právě on puč organizoval, označuje za směšné a podotýká, že tohoto semináře se neúčastnil ani Kavala a obvinění vůči němu se zakládá pouze na tom, že se s Barkeyem setkal o několik dní později v jedné z istanbulských restaurací.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

"To, že jedna z předních postav turecké občanské společnosti může být uvězněna a obžalována pod tak absurdní záminkou je pouze další známka krutosti a paranoii, které začaly charakterizovat Erdoğanův režim," píše americký server. Tvrdí, že za normálních okolností by vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa k zásahu ve prospěch Kavaly, to by však aktuální šéf Bílého domu nesměl být obdivovatelem tureckého vládce a šiřitelem konspirací, které se týkají George Sorose.

Vystoupit proto musejí Merkelová, Macron a další evropští politici, kteří jsou stále oddáni liberálním hodnotám a právnímu státu, shrnuje Washington Post.