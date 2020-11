Kvůli covidu vyvstal další problém: Ve východní Evropě se méně testuje HIV a TBC

Michel Kazatchkine, zvláštní poradce UNAIDS pro východní Evropu a střední Asii uvedl, že počet nových případů tuberkulózy nahlášených z tohoto regionu Světové zdravotnické organizaci (WHO) poklesl v květnu o 48 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Varovný je podle něj hlavně třicetiprocentní pokles nově hlášených případů multirezistentní formy TBC, na níž nezabírá běžná léčba.

"Je to kvůli omezenému pohybu lidí během covidových uzávěr a karantén," řekl Kazatchkine a dodal, že dalším důvodem je fakt, že řada zdravotníků, nemocnic a zdravotnických zařízení, které se běžně věnují se péči o pacienty s TBC se během pandemie přeorientovala na nemocné s covidem-19.

Podobný trend Kazatchkine zaregistroval rovněž v případě testování lidí na virus HIV v oblasti. Například ruské federální centrum pro boj s AIDS nahlásilo podle Reuters v první polovině letošního roku 38.126 nově potvrzených případů HIV infekcí, což je o 20,5 procenta méně než v prvních šesti měsících roku loňského. Centrum to připisuje menšímu počtu provedených testů na HIV a poklesu počtu pacientů, kteří pobočky střediska navštívili.

"Důsledek toho bude další zdržení v regionu v naplnění cílů OSN a velmi pravděpodobně zvýšená úmrtnost," uvedl Kazatchkine na tiskové konferenci.

Countries should adopt ambitious new targets to tackle HIV / AIDS to avoid hundreds of thousands of additional infections and deaths linked to the COVID-19 pandemic, the UN said on Thursday. CC @UNAIDS https://t.co/xnHWLIjY5B