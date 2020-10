Kvůli pandemii propáslo 80 milionů dětí očkování proti obrně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kvůli koronavirové pandemii zmeškalo letos pravděpodobně na 80 milionů dětí do jednoho roku očkování proti obrně. Uvedla to dnes Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle organizace jde možná o nejtěžší rok v úsilí o vymýcení nemoci.