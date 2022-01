Kvůli šíření omikronu budou studenti na středních školách v Anglii nosit roušky

"Chceme, aby do škol chodilo co nejvíce dětí a aby tomu tak bylo po co nejdelší dobu," řekl Zahawi, kterého cituje list The Sunday Telegraph. Studenti se budou vracet do škol od příštího týdne, přímo ve školách je čekají testy na koronavirus.

BBC uvádí, že Anglie byla doposud jedinou ze čtyř částí Spojeného království, která nedoporučila školám, aby jejich žáci nosili roušky. Některé anglické školy tuto povinnost ale zavedly samy. Podle nových pravidel platných pro Anglii se povinné nošení ochrany nosu a úst nevztahuje na učitele.

Anglie v posledních dnech zaznamenávala rekordní denní přírůstky nově nakažených koronavirem. Kvůli velkému počtu lidí v izolaci, která má trvat nejméně sedm dnů, se řada veřejných institucí potýká s nedostatkem zaměstnanců. Agentura Reuters připomíná, že vláda se obrátila na manažery ve veřejném sektoru, aby se připravili na to, že v nejhorším případě může v příštích týdnech chybět v práci až čtvrtina zaměstnanců.