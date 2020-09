Kvůli sporu o brexit opouští britskou vládu nejvyšší legislativec

Británie opustila EU na konci ledna a už několik měsíců jedná o podobě budoucího partnerství. Hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier i britský zástupce David Frost se shodují, že jsou názory obou stran v některých bodech velmi odlišné. Dohoda se hledá složitě například v oblasti pravidel hospodářské soutěže či přístupu unijních rybářů do britských vod. Dnes Frost například podle The Guardian řekl, že ze strany EU je třeba "více realismu".

Premiér Johnson přitom v pondělí uvedl, že dohodu je třeba najít do 15. října. "Nebudeme-li se schopni do té doby dohodnout, pak nepředpokládám, že mezi námi bude dohoda o volném obchodu. Všichni bychom to měli přijmout a jít dál," řekl.

List Financial Times (FT) v pondělí napsal, že britská vláda chystá pro případ neúspěchu vyjednávání zákon, který by zneplatnil některé části dohody o rozluce, na jejímž základě Británie v lednu unii opustila. Konkrétně má jít o ustanovení, která se týkají státní pomoci firmám a celního režimu v Severním Irsku.

Irský premiér Micheál Martin dnes pohrozil, že pokud Británie brexitovou dohodu neuvede plně v praxi, budou jednání o budoucí obchodní dohodě neplatná.

Právě kvůli nesouhlasu s plánem na zneplatnění části brexitové dohody podle FT předseda legislativní rady vlády Jonathan Jones rezignoval na svou funkci. Mluvčí předsedy vlády Jonesův odchod potvrdil, k jeho důvodu se ale nevyjádřil.

Ministr pro otázky Severního Irska Brandon Lewis dnes podle BBC připustil, že navrhovaným zákonem by mohla Británie porušit mezinárodní právo. Bylo by to podle něj ale porušení jen "velmi specifické a omezené".

Postup vlády dnes kritizovala i Johnsonova předchůdkyně v úřadu Theresa Mayová. Podle ní může postup kabinetu narušit důvěru zahraničních partnerů v Británii. "Jak vláda může ujistit budoucí mezinárodní partnery, že se dá Spojenému království důvěřovat, že bude dodržovat své právní závazky vyplývající z dohod, které podepíše?" uvedla bývalá premiérka.