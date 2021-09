Labourista Starmer chce voliče získat zpět, slibuje finanční odpovědnost

Starmer prohlásil, že jeho strana "se vrací do práce" poté, co v roce 2019 utrpěla nejhorší volební porážku od roku 1935. V projevu kritizoval premiéra Borise Johnsona a konzervativce za sérii přešlapů v souvislosti s pandemií covidu-19 a za současný nedostatek pohonných hmot, které podle něj ukazují, že nedokáží vládnout. "Buď se toho chopte, nebo uhněte z cesty a nechte nás tento nepořádek uklidit,“ vzkázal Johnsonovi.

V závěrečné řeči Starmer uvedl, že voliči nemusí mít obavy, že jeho strana zvedne daně a otřese ekonomikou. "V historii této strany je náš sen o dobré společnosti příliš často v rozporu s přesvědčením, že nebudeme vést silnou ekonomiku," řekl. "Ale jedno bez druhého nejde." Starmerovy sliby o vyrovnaném rozpočtu na úkor levicové politiky vyvolaly vzteklé výkřiky několika příznivců jeho předchůdce Jeremyho Corbyna.

Labouristé stáli v čele vlády naposledy v roce 2010. V poslední dekádě se vystřídali tři konzervativní premiéři - David Cameron, Theresa Mayová a Johnson. O tom, zda má bývalý advokát a obhájce lidských práv na to, aby sjednotil hluboce rozdělenou stranu a soupeřil s Johnsonovou schopností spojit se s voliči, ale pochybují nejen jeho odpůrci.

Starmer v projevu slíbil, že jeho strana se vrátí ke kořenům, ochrání klíčové pracovníky a zároveň bude rozpočtově odpovědná. "Neslíbíme nic, co nebudeme moci splnit nebo zaplatit," uvedl. Labouristé doufají, že se jim v souvislosti s pandemií covidu-19 podaří zopakovat úspěch některých evropských středolevých stran tím, že se zaměří na význam a často také nedostatečné finanční ohodnocení zaměstnanců klíčových sektorů jako jsou zdravotníci a pečovatelé.

"Otázky, kterým dnes v Británii čelíme, jsou velké. Jak se vymaníme z největší pandemie za poslední století. Jak přežijeme v konkurenčním světě. Klimatická krize. Náš vztah s Evropou. Budoucnost naší unie," uvedl Starmer. „To jsou velká témata. Ale naše politika je tak malá,“ dodal.

Labouristé se v průzkumech veřejného mínění přibližují ke konzervativcům, kteří si ale stále drží náskok. Mluvčí strany uvedl, že by se ráda ukázala jako vhodná alternativa pro Brity, které trápí nedostatek paliva, prázdné regály v některých obchodech a prudký nárůst cen energií. Labouristé by také rádi získali zpět voliče, které ztratili ve prospěch konzervativců v severní a střední Anglii poté, co Johnson přijal za své mnoho z jejich více středových návrhů.