Lavrov: Rusko čeká v otázce zlepšení vztahů s Českem na kroky Prahy

Lavrov dnes o situaci na Ukrajině jednal se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem. Na tiskové konferenci pak čelil otázce jedné z novinářek, jež chtěla vědět, jak se šéf ruské diplomacie staví k vyjádřením nové české vlády o snaze zlepšit vztahy s Moskvou, ačkoli Praha zároveň navrhuje zvýšení pomoci Ukrajině.

"Co se týká nové české vlády, tak slyšíme, co uvádí, budeme to vyjasňovat, až se slova promítnou do nějakých konkrétních návrhů, konkrétních signálů na naši adresu," řekl Lavrov zjevně s odkazem na nedávná vyjádření šéfa české diplomacie Jana Lipavského, podle nějž bude ČR usilovat o "restartování" vztahů s Ruskem.

"Nemohu komentovat to, co dělají naši sousedi v NATO a EU ve vztahu k Ukrajině," řekl pak Lavrov k možnosti zvýšené vojenské pomoci pro Kyjev. "Mnohokrát jsme upozorňovali, že jediné, čemu se věnuje kyjevský režim, je, že se spoléhá na krytí ze strany svých západních sponzorů. Jen co tato rusofobní hysterie skončí, všem bude očividná neudržitelnost tohoto systému," dodal.

Nová česká vláda v programovém prohlášení mimo jiné uvádí, že bude usilovat o "revizi" vztahů s Ruskem a Čínou. Ministr zahraničí Jan Lipavský minulý měsíc při návštěvě Bratislavy řekl, že samotné vztahy mezi Českem a Ruskem jsou na velmi nízké úrovni. "Já se budu zabývat tím, jakým způsobem je můžeme restartovat, povýšit. Je to situace velmi nekomfortní, kdy spolu představitelé exekutivy nehovoří," řekl Lipavský. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová následně uvedla, že na tahu je v této snaze Praha.

Mluvčí českého ministerstva obrany Jana Zechmeisterová ve čtvrtek potvrdila serveru iRozhlas.cz, že rezort chce podpořit Ukrajinu dodávkou dělostřeleckých granátů. "Ukrajina je pro Českou republiku historickým partnerem, se kterým rozvíjíme obrannou spolupráci a podporujeme jeho cestu k demokracii. Je tedy naprosto přirozené, že resort obrany zvažoval nějakou formu pomoci," řekla.

Diplomatickou roztržku mezi Českem a Ruskem, která vyústila v zásadní redukci počtu zaměstnanců na obou ambasádách, vyvolaly loni na jaře informace o podezření českých bezpečnostních složek ohledně zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Moskva odmítla podobná obvinění a ruská vláda následně zařadila Česko na seznam "nikoliv přátelských" zemí, na kterém kromě ČR figurují už jen USA.