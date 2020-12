Lavrov vrátí Bosně pravoslavnou ikonu, aby Interpol prověřil její původ

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruský ministr zahraničí Sergerej Lavrov vrátí 300 let starou pravoslavnou ikonu, kterou dostal tento týden během návštěvy Bosny od bosenskosrbského předáka Milorada Dodika, aby Interpol prověřil její původ. Informovaly o tom dnes ruské agentury. Učiní tak poté, co se objevily informace, že by cenný artefakt mohl pocházet z východu Ukrajiny.