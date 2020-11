Lavrov znovu vybízel k prodloužení pražské odzbrojovací dohody START 3

USA s Ruskem podepsaly v roce 2010 na Pražském hradě smlouvu označovanou jako nový START nebo START 3, která omezuje počty strategických jaderných zbraní. Její platnost vyprší v únoru 2021. Smlouva může být prodloužena o pět let, pokud se na tom signatáři dohodnou. Washington a Moskva však dosud nedospěly v tomto směru k dohodě.

Rusko "si ze dvou zel vybírá to rychlejší", napsal dnes ruský list Kommersant o postoji Moskvy, která by se na prodloužení dohody chtěla dohodnout ještě se stávajícím americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ale to se až dosud nepodařilo, a tak Moskva zvažuje i náhradní variantu, že se na smlouvě domluví s Joem Bidenem, který se po vyhraných volbách už prohlásil za příštího amerického prezidenta. Až se jím 20. ledna stane, může hrozit časová tíseň, protože smlouva vyprší 5. února, a tak Moskva ještě "dává Trumpovi šanci předstihnout Bidena" - alespoň v prodloužení smlouvy.

Lavrov také odhadl, že pokud se Biden stane americkým prezidentem, americká politika vůči Rusku se sotva silně změní. "Na ruském směru naši politologové - a zcela s nimi souhlasím - nějaké revoluční změny (v zahraničí politice USA) nečekají," řekl Lavrov podle agentury TASS. "Něco v tuto chvíli předpovídat není zrovna blahodárný nápad," dodal.

Bidenova prohlášení podle šéfa ruské diplomacie svědčí o tom, že zahraniční politika jeho vlády bude odpovídat kurzu Baracka Obamy, za jehož působení v Bílém domě byl Biden viceprezidentem. Pokud jde o návrat USA k pařížské dohodě o klimatu či dohodě s Íránem o jaderném programu, Lavrov soudí, že Američané tak neučiní "čistě", ale tak, aby zvýšili tlak na Írán.

Ruský ministr zdůraznil, že USA jsou v současně "hluboce rozpolceny", jak o tom svědčí i výsledky prezidentských voleb, a tak je pochopitelné, že odpovědní politici se budou muset snažit tento rozkol překonat a prosazovat ideje, které by Američany sjednotily. "Společného jmenovatele" by mohly představovat právě vztahy s Ruskem, přičemž podle Lavrova prý bylo do americké společnosti v posledních letech zaseto hluboké nepřátelství vůči Rusku, které se dokonce stalo součástí politické kultury. "Bude mrzuté, pokud se Ameriku budou snažit sjednotit jako národ na takovém základu, nepřátelském vůči Rusům. Uvidíme," dodal Lavrov.