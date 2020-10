Lékaři v Omsku podle Navalného zdržovali jeho převoz do Německa

Podle agentury Reuters čtyřiačtyřicetiletý vůdce opozice v rozhovoru řekl, že rychlost jeho zotavování překvapuje i lékaře.

Navalnyj začal mít zdravotní potíže při letu ze Sibiře do Moskvy 20. srpna. Upadl do bezvědomí a byl hospitalizován v Omsku a později byl převezen do Německa. Tamní lékaři uvedli, že podle rozborů byl otráven nervovou paralytickou látkou ze skupiny novičok.

Navalnyj v rozhovoru řekl, že netuší, jak byl otráven. Cítil se prý dobře, ale jeho stav se náhle změnil po 20 minutách letu.

Domnívá se, že se mohl otrávit při dotyku s něčím, kde jed byl. V Omsku prý lékaři zdržovali jeho převoz, aby se jed z organismu vyloučil, ale nevypočítali čas správně.

Navalnyj si myslí, že ho otrávila ruská tajná služba na příkaz prezidenta Vladimira Putina. Nedokáže prý říci, co se přesně stalo, měl ale prý pocit, že umírá.

Moskva tvrdí, že nejsou důkazy o tom, že byl Navalnyj otráven, a obviňování odmítá. Německo požádalo o otestování vzorků látky použité podle Berlína k otravě Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW). Podle jejího pondělního oznámení se na organizaci 1. října obrátila také Moskva se žádostí pomoci případ objasnit. OPCW proto nyní zjišťuje, o jaký typ pomoci Rusku jde.

O kauze Navalného by se mělo jednat i na konferenci členských zemí OPCW, která začíná dnes. Rusko organizaci viní z prozápadní orientace v posuzování aktivit Ruska v Sýrii a v minulosti pohrozilo, že z organizace vystoupí.