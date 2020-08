Lidstvo dostalo varování, ale 30 let jej ignoruje, kritizuje prestižní týdeník

Nová norma

Tající ledovce, vzestup hladiny moří a stále větší počet extrémních klimatických jevů se stanou normou současného století, pokud nebude podniknuta příslušná akce, zmiňuje týdeník závěry autorů první zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)

IPCC byl založen v roce 1988, načež pověřil vědce, aby posoudili, zda je klimatická změna skutečná možnost a pokud ano, co ji způsobuje, nastiňuje editorial. Doplňuje, že následná zpráva ze srpna 1990 dospěla k závěru, že hrozba je skutečná a za hlavní příčinu globálního oteplování označila spalování ropy, plynu a uhlí.

Vědci tehdy varovali, že bez omezení spalování těchto paliv poroste v 21. století průměrná teplota na planetě o 0,3 °C za dekádu, což povede k pohromě, poukazuje The Observer. Zdůrazňuje, že o třicet let později je zjevné, že lidstvo tyto závěry bezohledně ignoruje.

"Fosilní paliva stále dodávají 80 % světové energie, úroveň oxidu uhličitého v atmosféře nadále roste a globální teploty neustále stoupají," píše renomovaný týdeník. Odkazuje na statistiku britské meteorologické služby, podle které v prvním desetiletí po zveřejnění zmíněné zprávy vzrostla globální teplota o 0,14 °C a v následujících dvou dekádách rostla o 0,2 °C.

Do konce století může podle vědců globální teplota stoupnout až o 3 °C, poroste-li současným tempem, upozorňuje prestižní server. Deklaruje, že dopad pro planetu by byl katastrofální.

The Observer v minulém týdnu přinesl zprávu, že přehřátá planeta přišla již o závratných 28 bilionů tun ledovcového ledu, což vede k vzestupu hladiny moří, který zrychluje natolik, že naplňuje nejhorší scénáře nastíněné IPCC.

"Nebo si vezměme vlnu veder, které letos zasáhly Sibiř, přinesly lesní požáry, tání permafrostu a invazi hmyzu," pokračuje britský týdeník. Tvrdí, že takové události by byly ve světě s předindustriálními hodnotami oxidu uhličitého v atmosféře nemožné.

Stále je čas

Situace může svádět k obviňování vědců z IPCC za znepokojivý stav věcí, naznačuje The Observer. Pokládá otázku, zda nás vědci nemají v této těžké době lépe vést a přinášet přesnější čísla. Přiznává, že IPCC má své kritiky, kteří nezřídka tvrdí, že je personálně přebujelý a občas neodvádí dobrou práci.

Podle britského serveru je ale třeba být obezřený, pokud někomu přisuzujeme vinu za neschopnost světa postavit se klimatické změně. Vyzdvihuje, že členy IPCC jsou vládní zástupci, kteří ignorují varování vlastních vědců a umožňují společnostem těžícím fosilní paliva lobbovat proti pokusům omezit uhlíkové emise, v důsledku čehož země jako Kanada, Saúdská Arábie nebo Spojené státy blokují veškeré snahy o snížení celosvětové spotřeby fosilních paliv.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

IPCC alespoň svět upozornil na nastávající krizi, která si žádá mimořádně komplexní reakci, kvituje The Observer. "Získat jakoukoliv shodu vědeckých expertů ze 195 zemí lze přirovnat ke zvládnutí podobného počtu divokých koček," dodává.

Díky IPCC alespoň víme o problému, kterému svět nyní čelí, vyzdvihuje editorial. Připomíná, že stejně tak známe přesný objem fosilních paliv, které můžeme ještě spálit, pakliže chceme omezit vzestup globální teploty na relativně bezpečné úrovni 1,5 °C.

Jednotlivé země mají více než rok - do klimatické konferenci OSN v listopadu 2021 - na to, aby oznámily, jak dosáhnou redukce spalování ropy, plynu a uhlí s cílem nepřekročit zmíněnou úroveň globálního oteplování, uvádí The Observer. Konstatuje, že termín je realizovatelný a lze jen doufat v jeho dodržení.