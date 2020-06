Londýn omezil demonstrace. Hrozí nákaza koronavirem a střety levice s pravicí

Vlna protestů proti rasismu a policejnímu násilí se do Evropy přelila ze Spojených států, kde se začalo demonstrovat v reakci na květnovou smrt černocha George Floyda. Toho udusil při zatýkání ve městě Minneapolisu bělošský policista, který nyní čelí obvinění z vraždy.

V Londýně, stejně jako v řadě dalších velkých evropských měst, se protestovalo už minulý týden. Akce byly většinou pokojné, někteří demonstranti jich ale využili k útokům na policisty i ničení veřejného majetku. Velkou pozornost upoutalo stržení sochy obchodníka s otroky Edwarda Colstona v Bristolu i poničení sochy válečného premiéra Winstona Churchilla v Londýně. Kdosi k jeho jménu sprejem napsal, že "byl rasista".

Vzhledem k průběhu demonstrací z minulého týdne se londýnská policie rozhodla dnešní protesty omezit. Zároveň zdůraznila, že vydání omezení neznamená, že demonstrace jsou povolené.

Pochod příznivců hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) smí projít z Hyde Parku přes Trafalgarské náměstí až do severní části ulice Whitehall. Příznivci krajní pravice se mohou shromáždit na Parlamentním náměstí a v jižní části ulice Whitehall. Oba tábory bude dělit bariéra. Všechny protesty musí ustat do 17:00 místního času.

"Naprosto chápu, proč lidé chtějí vyjádřit svůj názor... ale podle vládního nařízení se stále nacházíme ve stavu zdravotní pandemie a lidé by se neměli shromažďovat ve velkých skupinách," uvedl velitel zásahových jednotek londýnské policie Bas Javid. "Vyzýváme vás, abyste do Londýna nepřijížděli a abyste vyjádřili svůj názor jiným způsobem," dodal.

V pátek vyzval také premiér Boris Johnson a starosta Londýna Sadiq Khan, aby lidé kvůli možnosti šíření koronaviru zůstali raději doma. Khan dnes stanici BBC řekl, že na demonstracích je "téměř nemožné dodržovat rozestupy". Zkušenosti ze světa podle něj navíc ukazují, že se lidé při podobných akcích skutečně nakazili.

To anyone planning to join #BlackLivesMatter protests this weekend: for your safety please stay at home and find a safe way to make your voice heard.



To the extreme far-right groups hijacking this crucial cause: Londoners have no time for your hatred.pic.twitter.com/fPTj75eHmT