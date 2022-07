Londýnská policie zahájila vyšetřování, jak se olympijský vítěz Farah dostal do Británie

"Víme o zprávách v médiích týkajících se Sira Mo Faraha. Specialisté na tuto problematiku již zahájili vyšetřování a v současné době vyhodnocují všechny dostupné informace," uvedla policie v tiskovém prohlášení.

Farah, jenž byl v listopadu 2017 povýšen do šlechtického stavu, mimo jiné uvedl, že jeho pravé jméno je Husajn Abdi Káhin. Jako Mohameda Faraha ho pojmenovali lidé, kteří s ním odletěli z Džibutska. Bylo mu kolem osmi let, když ho z této východoafrické země odvezla žena, kterou vůbec neznal, ale tvrdila, že ho bere do Evropy za příbuznými. V Británii pak musel hlídat její děti a starat se o domácnost, aby dostal najíst. Až do 12 let mu neumožnili chodit do školy.

V minulosti Farah uváděl, že se do Británie dostal jako uprchlík ze Somálska se svými rodiči. Podle jeho slov v dokumentu BBC však jeho rodiče nikdy v Británii nebyli. Jeho matka a dva bratři žijí na rodinné farmě v neuznávaném státu Somaliland. Otec byl zastřelen při nepokojích, když byly Farahovi čtyři roky. Věci na pravou míru nyní uvedl s touhou změnit, jak veřejnost vnímá pašování lidí a otroctví.

Britská vláda oznámila, že proti Farahovi nepodnikne žádné kroky za jakékoliv potenciální porušení imigračních zákonů.