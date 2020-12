Londýnský starosta Khan chce prodloužit přechodné období po brexitu. A není jediný

Přechodné období vyprší 31. prosince, Londýn a Brusel stále marně jednají o smlouvě, která by vzájemné vztahy řídila od počátku příštího roku.

"Jediné, na co by se teď měla země soustředit, je boj proti viru," uvedl Khan na twitteru. Starosta výzvu spojil s posledním vývojem kolem pandemie, kdy v zemi prudce stoupá počet nakažených a řada států omezuje dopravní spojení s Británií, čímž se narušují klíčové dodavatelské řetězce.

I’m urging the Government to officially seek an extension to the Brexit transition period.



Securing our key supply chains and fighting the coronavirus pandemic requires the full and undivided efforts of ministers more than ever before. My full statement: pic.twitter.com/F61mFFpf25 — Mayor of London (gov.uk/coronavirus) (@MayorofLondon) December 21, 2020

Riskovat ukončení přechodného období bez dohody s EU o budoucí podobě vztahů by podle labouristického politika bylo samo o sobě bezohledné i bez znepokojivých informací o rychlém šíření nové varianty koronaviru v jižní Anglii, kvůli níž vláda v sobotu reagovala zavedením nejtvrdších karanténních opatření v Londýně a v dalších oblastech Anglie.

S výzvou k prodloužení přechodného období přišla již v neděli skotská premiérka Nicola Sturgeonová, podle níž současná situace s koronavirem vyžaduje "stoprocentní pozornost". Podle televize Sky News podporuje tuto myšlenku i několik poslanců Johnsonovy Konzervativní strany.

It’s now imperative that PM seeks an agreement to extend the Brexit transition period. The new Covid strain - & the various implications of it - means we face a profoundly serious situation, & it demands our 100% attention. It would be unconscionable to compound it with Brexit. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) December 20, 2020

Francie v neděli zcela zastavila dopravu přes Lamanšský průliv kvůli obavě z šíření nové varianty koronaviru z Británie na evropskou pevninu. Na hranicích stojí z obou stran tisíce kamionů.

Johnson dlouhodobě možnost prodloužení přechodného období vylučuje a jeho pozice se nezměnila ani po dnešku. "Náš postoj k přechodnému období je jasný (...) Skončí k 31. prosinci, to zůstává naším postojem," řekl premiérův mluvčí novinářům. "Jakoukoliv dohodu musíme schválit před 1. lednem, což znamená, že času není nazbyt, a proto budou naši vyjednavači dále usilovně pracovat," dodal.

Obě strany ani po měsících rozhovorů nedospěly ke kompromisu ohledně přístupu unijních rybářů do britských vod či společných pravidel hospodářské soutěže. Pokud se sedmadvacítka evropských zemí do konce roku nedomluví s Británií na uspořádání budoucích obchodních vztahů, zkomplikují od ledna obchod přes Lamanšský průliv cla a kvóty. To bude podle ekonomů další rána pro hospodářství stižené koronavirovou krizí.