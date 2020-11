Lukašenko: Až bude nová ústava, nebudu už prezidentem

O konkrétních reformách či datech se ale nezmínil a z tábora běloruské opozice podle agentury AP dříve zaznělo, že se politik projevováním zájmu o ústavní novelu jen snaží získat čas.

"Jsem pro novou ústavu. Ne proto, že je zapotřebí nějaká demokracie. Nejde o demokracii (...) Ale co mě v téhle situaci znepokojuje: neznámému prezidentovi takovouhle ústavu nejde přenechat. To by bylo zle," citovala Lukašenka státní agentura Belta. Autoritářský prezident také ujistil, že mu nejde o to, aby si ústavu přizpůsobil sám sobě. "Žádnou ústavu si nepřizpůsobuji. S novou ústavou už s vámi nebudu spolupracovat jako prezident," řekl.

V Bělorusku od srpnových prezidentských voleb neutichají protirežimní protesty. Lukašenko nyní souhlasil s požadavkem nové ústavy, opozice ale tvrdí, že tím chce jen získat čas a udržet se co nejdéle u moci. Opozice trvá na tom, že změnám základního zákona musí předcházet Lukašenkova rezignace. Lukašenko ovšem připouští možnost nových voleb až po reformě ústavy. Opoziční představitelé také poukazují na to, že Lukašenko zatím žádné konkrétní reformy nenavrhl.

Podporovatelé opoziční lídryně Svjatlany Cichanouské dnes prostřednictvím svého telegramového účtu oznámili, že se budou snažit přesvědčit státní zástupce v několika evropských zemích, aby se začali zabývat obviněními proti běloruským úřadům z použití mučení. Mnohé země a instituce včetně EU násilné potlačování protestů v Bělorusku odsoudily a proti konkrétním odpovědným Bělorusům spustily sankční opatření. Štáb Cichanouské, kterou mnozí považují za skutečnou vítězku srpnových voleb, nyní státní zástupce žádá, aby na několik osob vydali mezinárodní zatykače.

Poradce Cichanouské Aljaksandr Dabravolski upřesnil, že tým požaduje prošetřit například kroky běloruského ministra vnitra Mikalaje Karpjankovova. Opoziční představitelé se podle Dabravolského už obrátili na litevskou prokuraturu a stejnou žádost hodlají adresovat také Polsku, Německu, Belgii a Nizozemsku.

Cichanouská dnes v rozhovoru pro televizi Belsat oznámila, že obdržela pozvání na schůzi se Joem Bidenem, který by měl od ledna vystřídat Donalda Trumpa v roli amerického prezidenta. Politička od voleb pobývá v litevském exilu a v minulých měsících se setkala s řadou významných politických osobností.