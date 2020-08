Lukašenko opět telefonoval s Putinem, ten přislíbil pomoc. Nové volby odmítl

Při telefonátu se prezidenti odvolávali jednak na smlouvu o Svazovém státu, politickém útvaru, který Bělorusko a Rusko formálně vytvořily před 20 lety, jednak na Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), která zahrnuje sedm zemí bývalého Sovětského svazu.

"Ruská strana potvrdila, že je připravena poskytnout nutnou podporu při řešení vzniklých problémů na základě Smlouvy o vytvoření Svazového státu a - v případě nutnosti - také v rámci Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti," uvedlo podle agentury TASS tiskové oddělení Kremlu.

Podle oficiálních výsledků v běloruských prezidentských volbách opět zvítězil Alexandr Lukašenko, který získal 80,1 procenta hlasů, opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská skončila s 10,1 procenta hlasů. Lukašenkovo vítězství však zpochybňuje jak opozice, tak široká veřejnost a zemí již týden zmítají masové protesty.

Lukašenko odmítl, že by se mohly konat nové volby

Lukašenko se nehodlá řídit příkazy z ciziny a uspořádat nové volby. Řekl to dnes svým příznivcům, kteří se shromáždili na demonstraci v Minsku. Zároveň odmítl tvrzení opozice, že byly výsledky hlasování zfalšované. Své příznivce vyzval, aby bránili běloruskou nezávislost, kterou podle něj ohrožuje Severoatlantická aliance.

K uspořádání nových voleb vyzvali v sobotu Minsk premiéři Estonska, Lotyšska a Litvy. Už dříve podobnou výzvu Bělorusku adresovali také Polsko a Ukrajina. K opakování voleb za dohledu zahraničních pozorovatelů v pátek vyzval i český premiér Andrej Babiš.

"Milí přátelé, nesvolal jsem vás sem, abyste bránili mě, ale proto, že poprvé za čtvrt století můžete bránit nezávislost své země," prohlásil na shromáždění Lukašenko. Severoatlantická aliance podle něj na západní hranici shromažďuje tanky a letadla.

Pokud by Bělorusko zahraniční výzvy k opakování voleb vyslyšelo, zemi by to podle Lukašenka destabilizovalo. "Stojím tu jako před Bohem: volby se uskutečnily - nemůže být více než 80 procent podvrhů," prohlásil. Podle oficiálních výsledků Lukašenko dostal 80,1 procenta hlasů.

Severoatlantická aliance podle prezidenta na západní hranici shromažďuje síly. "Tanky a letadla jsou 15 minut letu od našich hranic," uvedl.

Mluvčí NATO Lukašenkovo tvrzení odmítla. Aliance podle ní síly u běloruských hranic neshromažďuje a cílem její přítomnosti ve východní Evropě je pouze obrana. Situaci v Bělorusku nicméně NATO podle mluvčí bedlivě sleduje a vyzývá k respektování základních práv, včetně práva na pokojný protest.

Za lež označil tvrzení běloruského prezidenta také litevský ministr zahraničí Linas Linkevičius. Ministr obrany Raimundas Karoblis uvedl, že Litva provádí vojenská cvičení na základě dlouhodobého plánu. Zdůraznil také, že jeho země nepředstavuje pro Bělorusko žádnou hrozbu.

Lukašenko lidem shromážděným na protestu slíbil změny, pokud si je budou přát. "Chcete reformy? Řekněte jaké, zítra začneme," prohlásil. Spoustu slibů, které Bělorusům dal, podle svých slov již splnil. "Nikdy jsem vás nezradil a nikdy vás nezradím," dodal.