Lukašenko vyzývá justici k tvrdšímu postupu proti protestům

"Chci vám něco chlapsky říci, aby to bylo zcela jasné. Často mi vyčítají, že se nechci vzdát moci. Správně mi to vyčítají. Lid mě nezvolil, abych to udělal. Moc se nedává kvůli tomu, abych ji vzal, zahodil a vzdal se jí," prohlásil podle agentury BelTA mimo jiné Lukašenko.

"A všechny ty koordinační rady, další organizace... Jak ústavní soud, tak generální prokurátor svého času tyto koordinační rady (z právního hlediska) zhodnotily. Vy musíte nejen právně hodnotit jednání organizátorů a agitátorů, ale také přijmout důraznější, ostřejší prokurátorská opatření v reakci na takové jednání," řekl dále Lukašenko.

Zlobil se přitom, že prokuratura podle jeho názoru doposud nevyvíjí "takovou aktivitu, která by odpovídala nynějšímu období".

Nový šéf běloruské prokuratury Andrej Šved v odpovědi slíbil, že prokuratura "s narušiteli veřejného pořádku" odteď zatočí. "Prokurátoři zde musí říct důrazné slovo. Na našich ulicích musí být zajištěny bezpečnost a pořádek. Jakýkoli projev násilí, extremismu nebo narušení veřejného pořádku musí být potlačeny hned v zárodku," citovala jej BelTA.

Bělorusko zažívá největší protesty od vyhlášení nezávislosti po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Vypukly po sporných prezidentských volbách z 9. srpna, po nichž úřady jasným vítězem prohlásily Lukašenka, který zemi vládne tvrdou rukou už 26 let. Opozice podobně jako EU ale tyto výsledky hlasování neuznává a považuje je za zfalšované.

Masové demonstrace, jejichž účastníci požadují demisi Lukašenka a nové prezidentské volby, pokračují přes rozsáhlé zatýkání protestujících a velmi tvrdý postup pořádkových sil. Režim se také snaží umlčet vedoucí představitele opozice buď uvězněním, nebo vynuceným opuštěním země.