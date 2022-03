Lvov ležící kousek od Polska zasáhly dvě rakety

Lvov leží asi 80 kilometrů od hranic s Polskem, ve 400 kilometrů vzdálené Varšavě dnes jedná americký prezident Joe Biden.

"Poblíž Lvova nastaly tři mohutné exploze... nyní je v platnosti letecký poplach, buďte klidní a najděte si úkryt," uvedl v prvním vzkazu obyvatelům gubernátor Kozyckyj. "Uvnitř hranic města se odehrály dva raketové útoky," napsal později na sociální síti Telegram.

Televizní stanice CNN, která má ve Lvově svůj štáb, informovala, že ve městě byly slyšet sirény. "Nevidíme žádné údery ve městě jako takovém, ale na obzoru za kopcem stoupá po třech silných explozích kouř," řekl divákům reportér John Berman.

BREAKING: Photos circulating in Lviv suggest the city has been hit. An air raid siren sounded around 20 minutes ago and reports of jets overhead. Working to confirm details. More soon @skynews pic.twitter.com/gsbCQd8FKH