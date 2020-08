Maas pohrozil Rusku kvůli loňské vraždě Čečence v Berlíně

Maas řekl, že německá vláda s reakcí vyčká na verdikt soudu, který se vraždou Changošviliho bude zabývat. Rozhodnout by měli soudci mimo jiné právě o tom, zda si vraždu objednalo Rusko. "V případě, že v rozsudku budou odpovídající zjištění, je třeba počítat s tím, že na ně budeme znovu reagovat," uvedl dnes po jednání v Moskvě německý ministr.

Der Mord im Tiergarten, bei dem der Generalbundesanwalt von einem Auftrag staatlicher Stellen in #Russland ausgeht, belastet unser Verhältnis mit Moskau. Ich habe vor Ort deutlich gemacht, dass wir die Sicherheit der Menschen in Deutschland ohne Kompromisse schützen werden. pic.twitter.com/4RvI9JK3Fz — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 11, 2020

Loňská vražda Čečence s gruzínským občanstvím Zelimchana Changošviliho vyvolala podle agentury DPA napětí v německo-ruských vztazích. Čtyřicetiletý muž přišel o život 23. srpna, když ho ve čtvrti Moabit nedaleko centra Berlína útočník z bezprostřední blízkosti zezadu opakovaně střelil do hlavy. Podezřelého Rusa zadržela policie týž den a nyní je ve vazbě. Soud s ním by měl začít ještě letos.

Moskva podíl na vraždě odmítá. Německé nejvyšší státní zastupitelství je ale přesvědčeno, že si vraždu objednala Moskva.

Německo už loni v prosinci obvinilo Rusko, že při vyšetřování případu nespolupracuje. V reakci na to vypovědělo dva ruské diplomaty. Moskva reagovala stejným krokem. Maas dnes Rusko znovu obvinil, že nereaguje na žádosti o informace. Lavrov to popřel a řekl, že je to naopak Berlín, který nespolupracuje.

Spolupachatel Changošviliho vraždy se podle zjištění investigativního webu Bellingcat do Německa dostal díky slovenskému vízu. Toto vízum získal na konzulátu v Petrohradě pod falešným jménem. V reakci na případ Slovensko v pondělí oznámilo, že vypovědělo tři ruské diplomaty. Podle serveru aktualne.sk pracovali pro tajné služby.

Lavrov dnes na tiskové konferenci s Maasem podle agentury Interfax uvedl, že není vyloučené, že ve vyhoštění ruských diplomatů mají prsty Spojené státy. Slovensko ministr označil za "přátelskou zemi", se kterou Moskva nikdy neměla "politický problém".

Podle Lavrova se o vypovězení ruských diplomatů pochvalně vyjádřila mluvčí amerického ministerstva zahraničí Morgan Ortagusová. Z toho lze podle něj vyvodit, "kdo by mohl být zainteresován v rozhodnutí, které přijalo suverénní Slovensko ve vztahu ke třem ruským diplomatům".

Ruské ministerstvo zahraničí už v pondělí uvedlo, že na slovenský krok zareaguje "zrcadlově".