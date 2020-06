Maďarský premiér Orbán v Bělorusku vyzval ke zrušení sankcí EU

"Partnerství nelze budovat se sankcemi. Proto nastal čas, aby Evropská unie zrušila stávající sankce proti Bělorusku," řekl Orbán podle komuniké Lukašenkova úřadu.

Orbán podle téhož zdroje také vyzval - až skončí koronavirová pandemie - k nastolení nové etapy ve spolupráci mezi EU a Euroasijskou hospodářskou unií, což je ekonomické společenství postsovětských zemí v čele s Moskvou. Bělorusko je členskou zemí. Spolupráce mezi oběma uniemi by podle Orbána představovala "klíčovou událost" pro celý region.

AFP připomněla, že EU poprvé zavedla sankce proti Bělorusku v roce 2004 a naposledy je prodloužila do konce února příštího roku. Zahrnují zákaz prodeje zbraní a materiálu, který by mohl posloužit při potlačování demonstrací. EU také dala běloruské představitele na "černou listinu". Maďarsko za porušování unijních hodnot čelí unijní proceduře, která by teoreticky mohla vyústit v sankce.