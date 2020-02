"Církev se vlastně skládá z malých církví v domácnostech. Ale jak lze budovat církev s muslimem, jehovistou, s komunistou či ateistou? To nebude církev, ale kdovíco. Proto tomu církev požehnat nemůže," citovala vyjádření duchovního agentura Interfax.

Nicméně pravoslavná církev podle Smirnova na sňatky s věřícími jiných křesťanských vyznání hledí laskavěji, "pokud je dotyčný katolík, anebo luterán, anebo v nejhorším případě baptista - ale dál už ne"!

Kdo by si ani v tomto případě nevybral, měl by podle duchovního "odjet do Afriky, protože tam čtvrtinu obyvatel tvoří křesťané".