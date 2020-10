Média: Policie v Bělorusku zatýká stávkující a demonstranty

Lidé v Minsku na různých místech vytvářejí lidské "řetězy solidarity" na podporu ultimáta, které opozice dala prezidentovi Alexandru Lukašenkovi do neděle, kdy měl odstoupit. Policie podle očitých svědků demonstranty zatýká, uvedla ruská agentura TASS. Demonstrují a stávkují podle ní hlavně studenti.

Stun grenades have been used on the streets of Belarus where anti-government protests have been taking place since August's election.



Read the latest here: https://t.co/HPaTrcOgNG pic.twitter.com/QCeahMEQip