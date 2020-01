Merkelová v Davosu: Ochrana klimatu se může stát otázkou přežití

Otázka, zda se podaří dosáhnout klimatických cílů stanovených v pařížské dohodě z roku 2015, by se mohla stát otázkou přežití. V diskuzi na Světovém ekonomickém fóru v Davosu to dnes řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Velké naděje vkládá předsedkyně německé vlády v oblasti ochrany životního prostředí do spolupráce s Čínou. Dodržení klimatických cílů, které si stanovila EU, bude podle Merkelové vyžadovat transformaci gigantických rozměrů.