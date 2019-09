ČR uznává Kosovo. Zeman to chce změnit, hodlá jednat s ústavními činiteli

Aktualizováno 13:20 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prezident Miloš Zeman bude chtít s českými ústavními činiteli projednat, zda by bylo možné, aby Česká republika odvolala uznání Kosova samostatným státem. Zeman to dnes uvedl na tiskové konferenci po setkání se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem, kde naznačil, že on takovou možnost podporuje. Zároveň český prezident ke Kosovu dodal, že stát, v jehož čele jsou váleční zločinci, nepatří do společenství demokratických států.