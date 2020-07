Ministr: Londýn není místem na praní ruských peněz

"Británie vítala ruské peníze a kladla jen málo dotazů, pokud vůbec nějakých, na původ tohoto značného bohatství," citovala ze zprávy agentura Reuters. Výbor na zprávě pracoval 18 měsíců a podle Reuters ji dokončil v březnu 2019. Vládě ji podle dřívějších zpráv místních médií poslal loni v říjnu. Opozice chtěla, aby se dokument na veřejnost dostal ještě před prosincovými parlamentními volbami. Zveřejnění zprávy však podléhá souhlasu úřadu premiéra.

"Je velmi, velmi důležité, aby bylo zachováno dobré jméno Londýna, City a Spojeného království, pokud jde o legislativu proti praní špinavých peněz," uvedl Shapps v rozhovoru s BBC. "Tady není místo na praní peněz, není to tu vítáno," zdůraznil.

Parlamentní výbor ve své zprávě hovoří o Rusku jako o hrozbě pro Spojené království a Západ v řadě oblastí, od špionáže, přes možné kybernetické zasahování do voleb a praní špinavých peněz. Výbor ale uvedl, že nemohl dojít k závěru, zda Rusko zasahovalo do referenda o brexitu z roku 2016, protože nedostal od vlády, ani od rozvědky dostatečné zhodnocení možného zasahování Moskvy do hlasování. Kreml vzápětí opět odmítl, že někdy zasahoval do volebního procesu v jakékoli jiné zemi.