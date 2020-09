Minsku se nelíbí účast Cichanouské na jednání ministerské rady EU

Cichanouská po srpnových prezidentských volbách, které má za zfalšované, musela ze země odjet do Litvy.

"Samozřejmě by to mohlo být směšné a kuriózní, kdyby to nebylo tak smutné. Ve skutečnosti je zcela zřejmé, že takové jednání, jestli se uskuteční, je drzým a otevřeným zasahováním do vnitřních záležitostí naší země a naprostou neúctou k jejím občanům," řekl státní agentuře BelTA mluvčí Anatol Glaz.

"Proč vůbec pořádat volby, pokud můžete jednoduše zvenčí určit nějaký ve všech směrech vhodný subjekt a předstírat, že s ním budujete vztahy? Po takových krocích, podle mého názoru, nebude nikomu nutné dokazovat, že se realizuje kurz zaměřený na podkopání suverenity Běloruska," prohlásil Glaz.

Ministři zahraničí zemí Evropské unie se v pondělí chtějí zabývat mimo jiné i vývojem v Bělorusku a možnými sankcemi proti představitelům tamního režimu. Do tohoto jednání by se měla zapojit i Cichanouská, kterou běloruská opozice považuje za skutečnou vítězku srpnových prezidentských voleb.

Po oznámení úřadů, že srpnové volby vyhrál s více než 80 procenty hlasů Lukašenko, který zemi vládne tvrdou rukou už 26 let, propukly rozsáhlé protesty. Hodně Bělorusů je přesvědčených, že tento výsledek je zfalšovaný. Opozice, stejně jako EU, ho neuznává. Demonstrace, jež nepotlačily ani brutální policejní zákroky, pokračují. Jejich šestý týden by měl v neděli vyvrcholit dalším masovým protestem v Minsku, do něhož by se podle očekávání mohly jako o předchozích nedělích opět zapojit desítky tisíc lidí.