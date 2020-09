Míra nezaměstnanosti v Británii poprvé od března vzrostla

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Míra nezaměstnanosti v Británii se v tříměsíčním období do konce července poprvé od březnových karanténních opatření zvýšila. Dostala se na 4,1 procenta, zatímco v předchozím tříměsíčním období do června byla na 3,9 procenta. Oznámil to dnes britský statistický úřad. Počet zaměstnaných ale klesl méně, než se čekalo.