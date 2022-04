Mírové rozhovory krachnou, obává se Zelenskyj. Ukrajinci chtějí Rusy po Buči zabíjet

— Autor: ČTK

Riziko, že mírové rozhovory s Ruskem skončí, je podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vysoké. Může za to podle něj hněv Ukrajinců způsobený ruskými zvěrstvy. Uvedla to agentura Interfax-Ukraina. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zase dnes podle agentury Reuters řekl, že se v mírových rozhovorech podařilo dosáhnout výrazných výsledků. Kyjev teď ale podle něj mění svůj postoj, a to na příkazy z Washingtonu a Londýna.