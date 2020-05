Mít covid-19 bylo hrozné, popsal britský ministr obrany Wallace

Na dotaz televizní stanice Sky News, jaké to bylo mít zákeřnou nemoc, Wallace uvedl: "Zatraceně příšerné, jestli chcete slyšet pravdu." "Nebylo to tak silné, ale psychicky to útočí na vaši vůli, protože to přichází a zase odchází a váš stav se zlepšuje a zase zhoršuje," uvedl ministr obrany.

"Byl jsem sám osm dní ve svém londýnském bytě a přišel jsem o chuť a čich, je to nemoc, která vám rovněž ubírá energii a oslabuje vůli," dodal. Jak doplnil, nakonec nicméně příznaky zmizely, uzdravil se a mohl se vrátit do práce.

Nemocí covid-19 se nakazil i britský premiér Boris Johnson. Nákaza se u něj rovněž potvrdila koncem března. Nejprve se léčil doma, později ale musel být převezen do nemocnice a několik dní strávil na jednotce intenzivní péče. Na začátku minulého týdne se ale vrátil do úřadu a převzal zpět své povinnosti.