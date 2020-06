Mladík shodil dítě z vyhlídky londýnské galerie Tate Modern, dostal přísný trest

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britský soud poslal na 15 let do vězení mladíka, který loni shodil z vyhlídky londýnské galerie Tate Modern šestiletého chlapce z Francie. Londýnský trestní tribunál Old Bailey dnes konstatoval, že mladík trpící vážnou psychickou poruchou měl v úmyslu dítě zabít, informovala stanice BBC. Chlapec pád přežil, má ale trvalé následky.