Mluvčí ruské diplomacie rozzlobila Srbsko narážkou na podřízenost vůči USA

Mluvčí Marija Zacharovová na facebooku zveřejnila dvojici fotografií - na první je Vučić sedící shrbeně na židli před mohutným Trumpovým stolem. Na druhé je snímek nohou spoře oděné herečky Sharon Stoneové z proslulé scény se sexuálním podtextem ve filmu Základní instinkt. Koláž doprovází komentář: "Když jste pozvaní do Bílého domu, židli vám přistaví jako u výslechu, usaďte se jako na fotografii č. 2. Ať jste kdokoliv. Věřte mi," uvedla se zjevnou narážku na známou Trumpovu slabost pro sličné ženy.

Reakce ze Srbska, které platí za blízkého spojence Ruska, na sebe nenechala dlouho čekat. Místopředseda Vučičovy vládnoucí strany Marko Djurić na twitteru přispěchal na prezidentovu obranu: "Prezident nikdy proti Rusku neřekl jediné špatné slovo, ani na tom místě (v Bílém domě). Tento prezident čekal u ruského prezidenta na přijetí půldruhé hodiny (...) Že Vám není hanba!"

Sám Vučić vyjádření Zacharovové označil za "primitivismus" a připomněl, že Srbsko je podle něj jedinou zemí, která vůči Rusku nezavedla hospodářské sankce a která s ní jako jediná spolupracuje ve vojenské či energetické oblasti.

Zacharovová později svůj příspěvek změnila. "Prosím o prominutí, můj příspěvek byl špatně pochopen," napsala. Chtěla prý jen upozornit na neuctivé chování Trumpova protokolu.

Vučić podepsal v pátek s americkým zprostředkováním dohodu o normalizaci vztahů s Kosovem, které Bělehrad považuje za svou odštěpeneckou provincii. Dohoda má v obou zemích přispět k hospodářskému růstu, obsahuje ale i řadu ujednání, která jsou součástí zahraničněpolitické agendy USA - ať už jsou to dohody s Izraelem či budování telekomunikačních sítí páté generace (5G).

"Srbsko a Kosovo byly na tomto jednání použity, neřkuli zneužity, pro nějaké jiné cíle, které jsou strategicky důležitější pro USA než západní Balkán, jako je Blízký východ, Čína nebo Rusko," uvedl v televizi N1 novinář Vukašin Obradović s tím, že jej nejvíce překvapil bod dohody, který zavazuje Bělehrad k přesunu velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma.

"Soudě podle záběrů to překvapilo i prezidenta Vučiče," dodal Obradović.

Here the moment President Vucic 🇷🇸 was informed that he was going to move his Israel 🇮🇱 embassy to Jerusalem. pic.twitter.com/8195dGDZQT