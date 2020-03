Mnoho zemí podle WHO není na koronavirus dobře připraveno

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Příliš mnoho zemí světa ještě není odpovídajícím způsobem připraveno na možné další rozšíření nového typu koronaviru. Upozornil na to dnes v Ženevě generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO se podle něj nedomnívá, že by mělo být upuštěno od snah o zadržení viru, ačkoli někteří lidé tvrdí, že už jde o pandemii.